Alberto Félix deixa comando do Bragantino após série negativa

Em razão dos maus resultados, Alberto Félix deixou o comando do Bragantino. Após derrota por 2 a 0 para o Joinville, no último domingo, e a queda para a zona de rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro, o treinador colocou o cargo à disposição e entrou em um acordo com a diretoria para deixar o clube.

Nesta terça-feira, Alberto Félix comunicou à diretoria que não iria mais comandar o time, antes de um jogo-treino contra o Corinthians. Agora, o presidente Marco Chedid vai se reunir com os outros dirigentes para discutir os nomes prováveis para assumir o comando.

A lista é grande nas mãos dos dirigentes. Como de Roberto Fonseca, ex-Cuiabá, Antônio Pícolli, ex-Ferroviária, além de outros que estão em atividade como Moisés Erget, do Mirassol, Luis Carlos Martins, do São Caetano, e Jorginho, do Água Santa.

Após última sequência de jogos, o time alvinegro já está há quatro jogos sem vencer, com nove pontos e em nono lugar no Grupo B da Série C. Foram três vitórias, três empates e duas derrotas. No total, desde 2016, foram 38 jogos, 15 vitórias, 14 derrotas e nove empates.