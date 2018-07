Alberto manda recado para novo treinador: ‘vai pegar um time em paz’

SÃO PAULO - Desde a saída de Gilson Kleina, o técnico interino Alberto Valentim deixa claro que não acredita em efetivação no cargo. Por isso, ele trabalha para deixar o Palmeiras o melhor possível para o novo treinador, que pode ser decidido ainda nessa semana. Na opinião de Alberto, o clima para a chegada de um novo chefe não poderia ser melhor.

"O treinador que chegar vai encontrar um ambiente ótimo. O técnico vai dar continuidade no que a gente tem feito. Não sei se ele (treinador) será estrangeiro ou não e isso não cabe a mim decidir. O que posso falar é que quem chegar terá uma boa condição de trabalho", avisou o interino.

Para Alberto, a equipe tem demonstrado crescimento a cada jogo e isso dará tempo para o treinador conhecer o elenco. "O time tem demonstrado muita vontade e isso facilita o trabalho de qualquer treinador."

Em relação a técnico, a diretoria espera resolver a situação ainda nesta semana. A briga está polarizada entre Dorival Júnior e Ricardo Gareca. O treinador argentino conversa também com o Racing-ARG e promete responder ao Palmeiras nos próximos dias. A questão é sua família decidir se topa ou não vir para o Brasil.

Financeiramente, o acordo deve sair sem grandes problemas, já que, embora seja considerado um técnico de ponta no futebol argentino, Gareca recebia no Vélez Sarsfield (clube que trabalhou até o fim do ano passado) algo em torno de R$ 120 mil.

Já Dorival Júnior fica no aguardo. Ele já deixou claro seu interesse em trabalhar no clube, mas ainda não teve um retorno da diretoria desde a última conversa, ocorrida segunda-feira passada. A partida contra o Figueirense, quinta-feira, pode marcar a despedida de Alberto Valentim como treinador interino. Independente do técnico eleito, ele vai ficar como auxiliar.