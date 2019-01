Alberto Valentim bate boca com torcedor do Madureira após vitória do Vasco

Após vitória por 1 a 0 sobre o Madureira na estreia do Campeonato Carioca, neste sábado, o técnico Alberto Valentim, do Vasco, teve motivo para se irritar durante a entrevista coletiva, realizada logo abaixo da arquibancada do estádio de Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro. Ele interrompeu a resposta a uma das perguntas para tentar acalmar um torcedor adversário que disparava ofensas.

"Filma esse senhor mal-educado, está atrapalhando o trabalho de vocês", disse o treinador, antes de se virar para o torcedor e bater boca por alguns segundos. A entrevista só continuou após seguranças do estádio retirarem o homem da arquibancada.

Apesar do momento de irritação, Alberto Valentim retomou o humor mais leve por conta da vitória e comentou alguns aspectos da partida. Um dos assuntos foi Thiago Galhardo, o autor do gol da vitória, mas que quase não foi relacionado para a partida porque ainda não estava em condições ideais de jogo.

"O Thiago Galhardo não viria. Ele não seria convocado. O Caio (Monteiro) teve um problema de última hora. Então pedi para o Thiago vir. Ele prontamente ficou à disposição e nos ajudou", afirmou o técnico sobre a decisão de utilizar o meia. Ele garantiu que o time vai evoluir com o decorrer dos jogos.

Pela segunda rodada, o Vasco volta a campo às 21h30 desta quarta-feira, quando faz a primeira partida do ano no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, contra o Volta Redonda.