Alberto Valentim comanda último treino no Palmeiras O técnico interino Alberto Valentim comandou neste sábado seu último treino no Palmeiras. Ele se despede do cargo neste domingo, quando acontece o jogo contra o Grêmio, em Caxias do Sul, pela nona rodada do Brasileirão. Depois, o recém-contratado argentino Ricardo Gareca assumirá a função.