Alberto Valentim confirma saída do Avaí e é aguardado pelo Botafogo

A esperada saída de Alberto Valentim do Avaí foi confirmada na tarde desta sexta-feira. Agora, o treinador é aguardado no Rio de Janeiro para ser anunciado oficialmente como substituto de Eduardo Barroca no Botafogo.

Com uma proposta do clube carioca em mãos, Alberto Valentim evitou tocar no assunto antes e após o empate sem gols do Avaí com o Vasco, na última quinta-feira, em Florianópolis (SC) pela 24ª rodada do Brasileirão. Mas sua saída da Ressacada já era esperada até mesmo pelos dirigentes da equipe catarinense.

"Alberto Valentim não é mais técnico do Avaí. O clube agradece o trabalho nestes 15 jogos à frente do Leão", postou o Avaí nas redes sociais. Nestes quatro meses de trabalho, o treinador teve três vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Essa será a segunda passagem de Valentim pelo Botafogo. A primeira foi em 2018, quando conquistou o Campeonato Carioca. O treinador ainda trabalhou no Palmeiras, Vasco, Red Bull Brasil e Pyramids, do Egito.

Com a saída de Valentim, quem assume o comando de forma interina é o auxiliar Evando Caminatto. O ex-atacante de Santos, Fluminense e Ponte Preta fez história como jogador no Avaí e é funcionário fixo do clube.

Sem ganhar há quatro jogos e na penúltima colocação, com apenas 17 pontos em 24 jogos, o Avaí faz um confronto direto contra o rebaixamento no domingo, diante do Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza.