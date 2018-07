Alberto Valentim despista sobre continuidade no Palmeiras em 2018

O treinador Alberto Valentim, que comandou o Palmeiras na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Goianiense, no domingo, em Goiânia, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro, despistou ao ser questionado sobre sua situação no clube após a saída de Cuca, demitido pela diretoria na sexta-feira da semana passada.

Valentim elogiou o comportamento da equipe em campo, especialmente devido ao pouco tempo à frente do grupo, mas não revelou se continuará na condição de interino até a chegada de um novo técnico ou se será efetivado no cargo.

"(Agora) Tem jogo contra Ponte Preta. Em todas as vezes em que fui um interino, foi dessa forma que me comportei. O time só pensa na Ponte. Vamos pensar jogo a jogo. É um discurso para todo o elenco", declarou o interino, em entrevista coletiva, assegurando que agora o seu foco está no duelo da próxima quinta-feira com a Ponte Preta, no Pacaembu.

Alberto Valentim procurou valorizar o trabalho do antecessor e frisou que o elenco assumiu uma parcela de responsabilidade pela má fase que resultou na queda de Cuca. O novo comandante palmeirense reforçou a determinação dos jogadores de conquistarem a maior pontuação possível nas dez partidas restantes pelo Nacional. "Foi uma coisa que não deu certo. Nos sentimos tristes, derrotados", disse. "Agora, é sentir em frente", projetou Valentim.

O triunfo sobre a equipe goiana recolocou o Palmeiras na quarta colocação do Brasileiro, com 47 pontos, com vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. O time está 11 pontos atrás do Corinthians, líder da competição, que se manteve com 58 pontos devido à derrota para Bahia na rodada.