Alberto faz mistério e pode escalar Cleiton Xavier no Palmeiras

O técnico interino Alberto Valentim já tem definido o time do Palmeiras para enfrentar o Fluminense, domingo, às 16h, no Allianz Parque, mas não quis revelar durante entrevista coletiva quem serão os titulares. Entretanto, deixou claro que espera contar com o meia Cleiton Xavier.

"O Cleiton já vem treinando com a gente e já tem alguns minutos a mais nas pernas", disse o interino, que entretanto não quis confirmar o time. "Os 11 eu não vou falar. Já tenho o time na cabeça. O que espero é que seja um time organizado, pois é algo que sempre busquei e conversei sobre isso. Com muita força no ataque e na defesa para que consigamos fazer uma boa partida", disse o treinador, que deve voltar a ser auxiliar com a chegada de Marcelo Oliveira.

Em relação a Alecsandro, Alberto espera que o jogador esteja regularizado ainda nesta sexta-feira. "Tivemos as primeiras conversas que tivemos, quando o Oswaldo (de Oliveira) ainda estava aqui e o nome foi aprovado. A ideia é sempre qualificar o elenco. A chegada foi bem vinda. Ele está treinando direto com a gente, vinha jogando no Flamengo e, se estiver liberado, vai para o jogo", disse o interino.

O elenco do Palmeiras treina na tarde desta sexta-feira, no Allianz Parque, em atividade que é fechada para a imprensa. Desfalque certo é o atacante Kelvin, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Figueirense. O Palmeiras pode enfrentar o Fluminense com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Cleiton Xavier (Alecsandro), Zé Roberto e Dudu; Rafael Marques.