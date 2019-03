Alberto Valentim garante que derrota não vai mudar o planejamento do Vasco

O descanso para alguns titulares planejado pelo técnico Alberto Valentim custou ao Vasco o fim da invencibilidade na temporada, que estava em 13 jogos - com dez vitórias e três empates. Esta foi a principal consequência da derrota por 2 a 0 para a Cabofriense, em Cariacica (ES), neste domingo, pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Mas nem a derrota tirou a serenidade do técnico vascaíno.

"Não há nada de abalo. O que nós tínhamos combinado internamente é que não nos empolgaríamos com os elogios nos momentos das vitórias. Como também não vamos nos abater agora com as derrotas e as críticas. O nosso objetivo está lá na frente. Claro que temos de recuperar essa segunda posição do nosso grupo, mas de todo jeito estamos garantidos na semifinal do Carioca", disse o técnico campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno.

A derrota no Espírito Santos quebrou uma longa série invicta. Considerando o último compromisso pelo Campeonato Brasileiro de 2018, o duelo contra o Ceará, em Fortaleza, o Vasco não era derrotado há 14 partidas. Com cinco pontos, é o terceiro colocado do Grupo B, atrás de Volta Redonda e Fluminense.

Para Yago Pikachu a maior falha do Vasco foi no último passe, o que dificultou as finalizações e proporcionou muitas chances perdidas. "Faltou caprichar mais no último passe. Tínhamos que acertar este passe para deixar o cara na frente do gol, mas isso não aconteceu. Infelizmente perdemos, mas a responsabilidade é de todos", comentou.

Na quarta-feira, às 21h30, pela quinta rodada da Taça Rio, o Vasco vai encarar o Resende em Volta Redonda. É provável que Alberto Valentim escale sua força máxima.