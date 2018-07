Alberto Valentim lamenta erros de arbitragem: 'Primeiro gol mudou todo o jogo'

O técnico interino Alberto Valentim não teve como fugir do principal assunto após a derrota por 3 a 2 do Palmeiras, neste domingo, no clássico contra o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Os erros da arbitragem comandada pelo gaúcho Anderson Daronco foram lamentados pelo comandante alviverde.

"O erro do primeiro gol mudou todo o jogo. Esse erro da arbitragem, um impedimento, muito impedimento, mexeu no placar. Naquele momento estava 0 a 0. O resultado para mim não foi justo, porque teve um erro de arbitragem quando o marcador estava igual. E depois teve o Gabriel. Nunca vi um jogador que está fora sair e depois voltar", disse Alberto Valentim em entrevista coletiva.

O treinador ressaltou que o erro do árbitro influenciou no desempenho do Palmeiras em campo. Depois do erro no primeiro gol, o Corinthians fez o segundo logo em seguida. "Foi um jogo equilibrado, a gente estava bem, e tomamos um gol muito irregular. Isso fez com que tivéssemos que correr atrás do adversário", afirmou.

Apesar de derrota, Alberto Valentim gostou do que viu no Palmeiras. "No primeiro tempo, ficamos abaixo, não foi o que esperávamos, mas no segundo tempo eu gostei bastante do comportamento da equipe".