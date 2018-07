Alberto Valentim retorna ao Palmeiras como auxiliar técnico

O Palmeiras anunciou o retorno à comissão técnica permanente do clube de Alberto Valentim, que havia deixado o time em dezembro do ano passado e firmado contrato para ser treinador do Red Bull Brasil, de Campinas, na última edição do Campeonato Paulista.

De volta à equipe, ele vai reassumir o cargo de auxiliar técnico permanente e ocupará o lugar de Cláudio Prates, contratado no começo da temporada, que permanecerá no clube em atividades relativas a análises e relatórios de desempenho.

Valentim, de 42 anos, exerceu o cargo de auxiliar técnico do time entre janeiro de 2014 e dezembro do ano passado, trabalhando diretamente com os treinadores do Palmeiras no período - Gilson Kleina, Ricardo Gareca, Dorival Júnior, Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira e Cuca - e participando das campanhas dos títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016.

Nesse período, Valentim também teve a oportunidade de assumir interinamente o comando do time palmeirense devido às demissões dos técnicos. Nesta função, ele obteve seis vitórias, um empate e sofreu quatro derrotas em 11 partidas disputadas.