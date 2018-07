Alberto Valentim tem problemas para escalar o Palmeiras contra o Vitória

SÃO PAULO - Enquanto a diretoria do Palmeiras quebra a cabeça para definir o novo treinador, o time continua a busca pela reabilitação no Campeonato Brasileiro para conseguir chegar na paralisação para a Copa nos primeiros lugares. No domingo, o time tem um teste complicado, diante do Vitória, em Salvador. O técnico Alberto Valentim não terá mais dois titulares para o jogo, além de Fernando Prass, Bruno César e Valdivia, que já não jogaram contra o Sampaio Corrêa, na quarta-feira.

Leandro se apresentou à seleção brasileira sub-21 que vai disputar um torneio em Toulon, na França, e só volta a jogar pelo Palmeiras depois da Copa. William Matheus sofreu entorse no tornozelo direito e desfalca o time nos próximos jogos.

Alberto deve colocar Marquinhos Gabriel no lugar de Leandro e na lateral ele pode recolocar Juninho. Ou então, deslocar Marcelo Oliveira para o setor e apostar em Wellington na zaga.

No gol, Fábio permanece como titular e a cada dia ganha mais espaço. Segundo ele, a ajuda dos companheiros de posição faz a diferença. "O Prass vinha de uma sequência muito boa e me deu muito suporte para entrar na equipe. Quanto ao Bruno, não tenho palavras para descrevê-lo. Ele me ajuda muito desde minha chegada ao Palmeiras. Eu o considero praticamente como um irmão."

Bruno, inclusive, chegou a cogitar a possibilidade de deixar o clube, mas com a lesão de Prass, que só volta no meio de agosto, ele deve permanecer.

BERNARDO ESTREIA

A boa notícia é que Bernardo já foi regularizado e tem boas chances de ficar no banco de reservas. Na quinta-feira, inclusive, viveu uma situação curiosa.

Durante o treino, ele se destacou no exercício de finalizações e depois foi bater faltas junto com Chico e Victor Luis. Neste momento, o presidente Paulo Nobre e o diretor executivo José Carlos Brunoro apareceram no gramado para assistir à atividade e, então, o goleiro Bruno passou a brincar com o meia.

"Presta atenção que o presidente está atrás de você. Vamos ver se você é bom mesmo. Vamos ver se valeu a pena você vir", brincou. E Bernardo errou a maioria das faltas. Bruno ria e continuava a brincar com o colega.