Albiol diz que Espanha jogará para vencer a Croácia As seleções de Espanha e Croácia vão se enfrentar na segunda-feira, em Gdansk, pela terceira e última rodada do Grupo C da Eurocopa, sob desconfiança. As equipes ocupam as duas primeiras colocações da chave e se classificam para as quartas de final do torneio com um empate por 2 a 2. O zagueiro espanhol Raúl Albiol, porém, rejeitou qualquer possibilidade das equipes entrarem em campo com a intenção obter esse placar.