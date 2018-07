Albiol enaltece importância de Kaká ao Real Madrid

O zagueiro Raúl Albiol fez grandes elogios nesta quarta-feira ao meia Kaká, que ficou afastado por quase 50 dias e, em seu retorno, marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre o Zaragoza, por 2 a 1, no último final de semana. Para o zagueiro espanhol, a boa atuação premiou o empenho e o profissionalismo do brasileiro.

"Me alegrou muito a vitória e o gol (de Kaká). Ele merecia. Ficou muitos dias tristes por não poder ajudar a equipe, sempre trabalhando muito", afirmou o zagueiro espanhol. "Nestas últimas partidas, seguirá nos ajudando. É um jogador muito grande para nossa equipe".

Satisfeito com o retorno do companheiro, Albiol contou que todo o elenco madrilenho esperava por este momento. "Ele teve de escutar muitas coisas. E pela pessoa e pelo jogador que é, todos sofremos muito por ele. É para estar contente e feliz pelo que fez contra o Zaragoza", acrescentou.