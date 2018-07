Álbum da Copa América começa a ser vendido em São Paulo

A partir desta terça-feira o álbum de figurinhas da Copa América do Chile está disponível para compras nas bancas de toda a Grande São Paulo. Com 48 páginas, o livro possui mais de 340 cromos retratando as estrelas sul-americanas, os estádios e o mascote da competição, que terá pontapé inicial em 11 de junho. Ao todo são 10 seleções da CONMEBOL (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), duas seleções convidadas (México e Jamaica) e dez palcos, divididos em nove cidades.

As 12 figurinhas com os escudos das seleções e outras 12 com os maiores craques da competição são metalizadas. As páginas da publicação possuem textura, as cores dos quatro valores da competição (superação, paixão, triunfo e celebração), e linhas cruzadas fazem referência ao kultrun, instrumento musical da tradição indígena mapuche, localizada no sul do Chile.

O álbum da Copa América 2015 custará R$ 5,90 e os pacotes com cinco cromos cada, R$ 1. A previsão da editora é que o livro seja lançado em todo o Brasil até o dia 31 de março.

FICHA TÉCNICA

Título: livro ilustrado oficial Copa América Chile 2015

Formato: 21 x 27 cm

Páginas: 48

Livro Ilustrado: R$ 5,90

Preço do envelope com 5 cromos: R$ 1,00

Distribuição: Nacional

Lançamento: a partir de 24/03/2015 (SP) – até 31/03 (Calendário de lançamentos varia de acordo com região e ações promocionais de encarte em jornais locais)