Álbum da Copa América será encartado na edição de domingo do 'Estadão'

O álbum oficial de figurinhas da Copa América será encartado como cortesia na edição de domingo do Estadão e o leitor ganhará ainda seis cromos para iniciar sua coleção. A publicação traz detalhes das 12 seleções participantes do torneio, que será disputado no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho.

“A expectativa é muito boa, pois, a exemplo da edição da Copa do Mundo, o interesse do colecionador pelo álbum da Copa América tem crescido a cada nova competição. E, certamente, soma-se a este cenário o fato de o torneio ser no Brasil”, explica José Eduardo Severo Martins, presidente da Panini Brasil.

A publicação tem 56 páginas e traz ainda fatos curiosos da disputa e os estádios. “De forma inédita, a publicação conta histórias da Copa América. São 11 páginas dedicadas aos acontecimentos marcantes e curiosidades”, diz Vilson Manfrinati, da divisão de Esportes da Panini.

Ficha técnica:

Álbum de figurinhas oficial da CONMEBOL Copa América 2019

Formato: 210 x 270 mm

Estrutura: capa + 56 páginas

Capa: Triplex 250 g

Miolo: LWC 60 g

Distribuição: nacional

Preço do Livro Ilustrado brochura: R$ 8,90

Preço do envelope: R$ 2,50

Kits álbum oficial da CONMEBOL Copa América 2019

Blister cartela com 12 envelopes por R$ 30,00

Kit livro ilustrado brochura + 12 envelopes por R$ 38,90

Kit livro ilustrado capa dura + 12 envelopes por R$ 59,90

Kit livro ilustrado brochura + 20 envelopes por R$ 58,90