Álbum da Copa 2022: figurinhas podem ser compradas por meio dos aplicativos Ifood e Rappi

Novidade para esta Copa do Mundo, serviços de delivery, como o Ifood e o Rappi, venderão o álbum e figurinhas da competição, produzidas pela Fifa. Por meio da entrega, o colecionador pode ter acesso aos produtos sem sair do conforto de seu lar. Mas os preços praticados não são os mesmos.

Desde a última sexta-feira, quando o álbum e as figurinhas foram oficialmente lançadas no País, o Ifood oferece esse serviço, por meio de suas entregas de mercado. Papelarias, supermercados e bancas, cadastradas no aplicativo, vendem a seus clientes os produtos da Panini. Nesse primeiro momento, as vendas e entregas acontecem em algumas cidades da região da Grande São Paulo, como a capital e Guarulhos.

“A proposta é levar a paixão nacional e o hobby brasileiro para um serviço de ultra conveniência”, afirmou o iFood em nota. Porém, essa conveniência, de não precisar ir às bancas para adquirir as figurinhas, tem um custo: em simulação feita pelo Estadão, os envelopes custam entre R$ 5,25 e R$ 6,75; o álbum, R$ 17,45 - além das taxas de entrega, que variam de estabelecimento.

Na Rappi, por meio do serviço "Rappi Turbo", o usuário terá uma experiência de conveniência semelhante. Além dos preços, ambos os aplicativos prometem entregas velozes: entre 10 a 15 minutos.

Lançado na última sexta-feira, 19, o álbum da Copa do Mundo, produzido pela Panini, conta com 670 figurinhas na coleção, além de 80 extras. Na versão brochura, ele custa R$ 12, mas tem edições com capa dura nas versões normal, prata e dourada por R$ 44,90. Os envelopes, que contém cinco figurinhas, são vendidos nas bancas por R$ 4.

Uma das propostas da Panini neste ano é a interação entre os torcedores e colecionadores. Além de diferentes recursos para obter os envelopes e figurinhas para completar o álbum, a editora também irá proporcionar arenas e espaços de trocas dos cromos, em shoppings e parques ao redor do Brasil.

Especificações técnicas do álbum da Copa do Mundo do Catar