Álbum da Premier League é lançado no Brasil com figurinhas de craques nacionais

A Premier Legue, primeira divisão do Campeonato Inglês, contará com um álbum de figurinhas para mostrar os craques de uma das principais ligas nacionais de clubes do mundo. Nesta sexta-feira, 11, a Editora Panini lançou o livro ilustrado da temporada de 2021/22 com 636 figurinhas, sendo 82 delas com efeito metalizado e 40 com glitter.

É a segunda vez que a editora lança um álbum de cromos sobre a competição. Com as principais estatísticas dos 20 times, além de seus respectivos craques e das lendas da liga, a ideia é surpreender os fãs e envolver todas as idades, "de adultos às crianças".

A Premier League se destaca pela presença de diversos jogadores brasileiros, que terão suas próprias figurinhas colecionáveis. Richarlison, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Fernandinho são alguns dos destaques do País na competição.

O Campeonato Inglês conta com 20 clubes em sua disputa pelo título, através do sistema de pontos corridos. Os quatro times mais bem colocados se classificam para a Liga dos Campeões, enquanto os três piores são rebaixados.

O livro ilustrado custará R$ 10 e os envelopes, contendo 5 figurinhas cada, saem po R$ 5. Além disso, a Panini já anunciou o lançamento de kits especiais, contendo o álbum e figurinhas.

Ficha técnica: