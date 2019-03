Álbum de figurinhas da Copa América terá 'lendas' como Ronaldo Fenômeno

O álbum da Copa América chega neste domingo ao leitor do Estado com uma grande novidade: a presença de estrelas que fizeram história na competição. Talvez a mais emblemática delas seja Ronaldo Fenômeno, que venceu o torneio em 1997 e 1999. Ele aceitou participar da publicação e será um dos cromos mais “concorridos” ao lado de Neymar, Lionel Messi, Luis Suárez e Paolo Guerrero, todos no álbum.

“É a primeira vez que a Panini apresenta uma parte dedicada às lendas do futebol sul-americano, como Ronaldo, Batistuta, Cubillas, entre outros. Assim como os colecionadores, nós também estamos ansiosos com o lançamento”, comentou José Eduardo Severo Martins, presidente da Panini Brasil.

São nove “lendas” da Copa América retratadas na edição 2019. Segundo Vilson Manfrinati, da divisão de esportes da Panini Brasil, além de Ronaldo, estão oito atletas de países diferentes. “As outras estrelas são Gabriel Batistuta (Argentina), Erwin Sanchez (Bolívia), Elías Figueroa (Chile), Carlos Valderrama (Colômbia), Alberto Spencer (Equador), Rogelio Delgado (Paraguai), Teófilo Cubillas (Peru) e Enzo Francescoli (Uruguai)”, comentou o diretor.

Vilson conta que o álbum da Copa América tem 400 figurinhas, sendo 24 delas especiais, com cor metalizada, como as que representam o meia Neymar e o goleiro Alisson, por exemplo. Os escudos de cada confederação também vem em cromo especial. O álbum tem 56 páginas, contendo parte da história do mais antigo torneio de seleções de futebol do mundo.

O álbum está encartado na edição deste domingo do Estado, junto com seis figurinhas, para que o leitor possa começar sua coleção. As 12 seleções participantes do torneio estão representadas, cada uma, com três páginas específicas que contam com 20 jogadores. Há escudo e equipe posada, em cromo duplo. Os estádios da Copa América também serão divulgados, além das curiosidades do evento.

Cada pacotinho de figurinha custa R$ 2,50, com cinco cromos cada. Além do livro ilustrado em formato brochura, a Panini também vai colocar no mercado a versão em capa dura.