Álbum de figurinhas da Copa do Catar 2022: saiba tudo sobre a publicação da Panini

A Panini lança nesta sexta-feira o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A publicação será encartada na edição de domingo, dia 21, do Estadão e conta com todas as 32 seleções classificadas para o Mundial, assim como os oito estádios, logos das federações, mascote e bola oficial. Fique por dentro de tudo sobre a nova coleção, que movimenta colecionadores do mundo todo a três meses do início da competição. O álbum da Copa é vendido deste 1970, em mais de 150 países.

Preço do Álbum

O álbum irá custar, em sua versão mais em conta, R$ 12. Há outros valores para edições de capa dura, por exemplo, nas versões normal, prata e dourada, por R$ 44,90.

Preço dos envelopes e figurinhas

Para completar o álbum será necessário obter todas as 670 figurinhas. Neste ano, o pacote, com cinco cromos cada, será vendido nas bancas pelo valor de R$ 4 cada um. Ao longo dos próximos meses, a editora também deve lançar pacotes promocionais, diminuindo o valor individual dos envelopes.

Número de figurinhas

A publicação da Panini totaliza 670 cromos, com 50 especiais e 80 cromos extras, com 20 jogadores especiais, como Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Messi, selecionados pela editora. Além disso, as tradicionais figurinhas dos estádios, times, escudos e bola da Copa também estão presentes nas 80 páginas do livro ilustrado.

​Jogadores

Todas as seleções estão acertadas com a Panini. Serão 20 figurinhas para cada uma das 32 seleções. Além do brasão e da foto da equipe, a Panini selecionou 18 jogadores para cada um dos países. O Brasil, onde a seleção dos jogadores sempre é fruto de discussões a cada novo álbum, teve escolhas seguras por parte da editora: todos devem estar na lista final de Tite. Estão nos cromos do Brasil, os seguintes jogadores: Neymar, Gabriel Jesus, Marquinhos, Philippe Coutinho, Casemiro, Thiago Silva, Alisson, Raphinha, Richarlison, Vinícius Jr. e Antony.

Online

No meio digital, a editora Panini disponibilizará conteúdos extras aos colecionadores. Além do tradicional álbum digital, no qual os códigos estarão presentes no verso das figurinhas físicas, o aplicativo "My Panini", permitirá aos fãs interagir com versões virtuais dos cromos, criar versões personalizadas e participar de promoções de marcas parceiras.

Outras Copas

Haverá uma seção com os campeões de edições anteriores do Mundial. Da seleção brasileira, as equipes de 1958 e 70 receberam homenagens da Panini.

Especificações técnicas do álbum da Copa do Mundo do Catar