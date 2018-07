Álbum de figurinhas do Brasileirão traz aplicativos para mídias digitais

SÃO PAULO - O hábito de colecionar figurinhas entrou definitivamente na era digital. O Álbum de Figurinhas Oficial do Campeonato Brasileiro 2013 traz um aplicativo para smartphones e também para a web que vai ajudar o colecionador a organizar, controlar e trocar as figurinhas coladas e repetidas. Essa é uma das principais inovações da edição 2013 do álbum, que será encartada na edição de São Paulo, domingo, (4 de agosto) do Estado.

Nas bancas, o álbum estará disponível a partir da próxima terça-feira (6 de agosto). "Colecionar figurinhas é uma diversão que passa de pai para filho e, agora, se consolida em plena era digital. Os dispositivos eletrônicos se tornam um instrumento a mais na busca por cromos para completar a coleção", diz José Eduardo Severo Martins, diretor presidente da Panini, responsável pela publicação.

A coleção representa 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, totalizando 504 cromos. Além disso, presta uma homenagem para os maiores artilheiros brasileiros de todos os tempos, entre eles, Pelé, Zico, Roberto Dinamite, Reinaldo, em figurinhas especiais douradas. O dispositivo para download estará disponível no site www.torcidapanini.com.br/albumdobrasileirao.

Vilson Manfrinati, da divisão de Futebol da Panini, afirma que a paixão dos colecionadores também está influenciando os clubes, que estão cada vez envolvidos com a produção do álbum. Embora o fechamento editorial da edição tenha sido no dia 5 de julho, o presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil, entrou em contato com a editora para tentar incluir a conquista da Taça Libertadores, o maior título da história do clube. Não foi possível. Por outro lado, o Vasco conseguiu incluir o meia Juninho Pernambucano, que voltou ao clube. "Vários presidentes analisam diretamente a lista de atletas do álbum", conta.