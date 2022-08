Álbum digital da Copa do Mundo 2022 tem interações entre colecionadores e figurinhas exclusivas

Enquanto o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 ainda não está disponível ao público - será lançado nesta sexta-feira nas bancas e encartado na edição de domingo, dia 21, no Estadão -, os colecionadores podem ter um "gostinho" de buscar os cromos. Assim como nos últimos anos, a Panini lançou nesta semana o álbum digital do Catar, com novidades em relação às edições das Copa de 2014 e 2018.

A coleção virtual conta com 434 figurinhas, sendo 12 em cada uma das seleções (o escudo e 11 jogadores, considerados titulares) e especiais, como o logo do Mundial e o da bola da Copa. Além disso, ela traz figurinhas diferenciadas e exclusivas, em parceria com a Coca-Cola: "Team Believers" e as "Fan Stickers". Para obtê-las, os jogadores precisarão escanear figurinhas do álbum físico e trocar cromos no aplicativo. Todas as instruções detalhadas estão no site.

No entanto, apesar de lançado nesta segunda-feira, o álbum digital ainda não tem todas as figurinhas disponíveis. As "Fan Stickers", apesar de serem possíveis de se obter como recompensas de trocas no aplicativo, não tem imagens no cromo. Ao invés disso, a mensagem de "coming soon" ("em breve", na tradução livre") aparece na frente da figurinha.

Outra novidade desta edição são as figurinhas douradas, que são obtidas por meio de desafios no aplicativo. "Abrir cinco ou mais envelopes" e "chamar um amigo para o jogo" são algumas das missões para conseguir essas versões dos cromos. Todas as 32 seleções têm essas figurinhas exclusivas. Escanear produtos da Coca-Cola, capa e envelopes do álbum também permite que o usuário consiga outros benefícios dentro do jogo.

Ao se falar de trocas, a Panini reforça os laços entre os colecionadores na coleção virtual deste ano. Além das figurinhas exclusivas e do sistema de grupos, no qual o usuário pode se juntar a até dez amigos (uma seleção, com 11 jogadores) para organizar a transações de cromos, o aplicativo permite que os colecionadores saibam de qual região do mundo veio sua figurinha.

Quando a troca de figurinhas é concluída, uma imagem da sua localização e do outro usuário aparecerá na tela, confirmando a transação. É uma forma de aproximar o mundo virtual do real. Em 2014, a Panini afirmou que 53% dos colecionadores digitais eram brasileiros. Cerca de 1,2 bilhão de usuários utilizaram o serviço nas últimas edições.

O jogo está disponível em https://paninistickeralbum.fifa.com (site hospedado pela Fifa) e na Google Play. Na App, serviço da Apple e do sistema operacional IOS, ainda não é possível realizar o download do aplicativo. Para salvar seu progresso e ganhar vantagens, como a possibilidade de ganhar mais envelopes por dia, o usuário deve se cadastrar no site da Fifa - o mesmo login do Fifa+, serviço de streaming da entidade.

Para ganhar mais figurinhas, o usuário pode inserir alguns códigos promocionais, que estão presentes no verso das figurinhas físicas do álbum da Copa do Mundo 2022. Assim como no mundo real, cada envelope contém cinco cromos.

Na seção da seleção brasileira, além do escudo da CBF, 11 jogadores estão presentes no livro virtual. São eles: Alisson, Alex Sandro, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Fred, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Neymar e Vinícius Jr. Atletas como Richarlison e Coutinho ficaram fora dessa seleção da Panini.

Especificações técnicas do álbum da Copa do Mundo do Catar