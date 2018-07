Álbum do Brasileirão contará com duas atualizações de elenco

Pela primeira vez o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro foi lançado antes do início da competição. Geralmente, a Panini aguardava algumas rodadas ou até o fim da janela de transferência para a Europa para soltar uma versão quase definitiva. Desta vez, a coleção chega às bancas antes do pontapé inicial e estão previstas duas atualizações, em agosto e outubro, para que novos jogadores sejam inseridos.

É o caso de Tchê Tchê, recém-contratado pelo Palmeiras, e dos jogadores que foram trocados entre o clube paulista e o Cruzeiro, que ainda não aparecem com as camisas de suas novas agremiações (Fabiano e Fabrício de um lado, Lucas e Robinho de outro). Entre os grandes nomes do futebol nacional, a ausência mais sentida é do atacante Kleber Gladiador, que não aceitou participar da publicação.

"Essa é a primeira vez que lançamos um álbum antes do início do Brasileirão e também o primeiro que tem a chancela da CBF. Queremos dar mais tempo para o torcedor colecionar. Em agosto e outubro teremos atualizações e esperamos um engajamento maior do torcedor", comentou José Severo Martins, diretor-presidente da Panini. Outra novidade é a possibilidade de ter o time posado na última atualização das figurinhas, em outubro.

Dois ex-jogadores, Casagrande e Evair, estavam no lançamento da coleção. "Eu cresci colecionando figurinhas. Muita coisa que comento sobre futebol vem da minha memória da época dos álbuns. Eu coleciono, sou apaixonado. Quando era criança, recortava o rosto dos jogadores repetidos e colava no meu jogo de botão", lembrou Casão. "Hoje, fico mais emocionado em me ver em um álbum do que em um vídeo."

FICHA TÉCNICA

Preço do livro ilustrado: R$ 6,90

Preço do livro com capa metalizada: R$ 10,90

Preço do livro com capa dura + 10 envelopes: R$ 32,50

Envelope com seis cromos: R$ 1,25

Total de figurinhas: 520