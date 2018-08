Álbum do Brasileirão será encartado no 'Estado' no dia 12

Em parceria com o Grupo Panini, o Estado vai encartar no próximo domingo, dia 12, o álbum de figurinhas oficial do Campeonato Brasileiro 2018, cujo lançamento está marcado em todo o País para dois dias depois. Os envelopes, com cinco cromos cada, estarão disponíveis para os colecionadores a partir do dia 10, sexta-feira. Os álbuns encartados no Estado terão ainda seis figurinhas gratuitas para começar a coleção.

Todos os 40 clubes da primeira e segunda divisão do Brasileirão estarão representados no livro, com informações e detalhes das equipes da Série A. No total, serão 483 cromos, com mais de 80 metalizados de escudos dos times e dos jogadores de destaque que ganharam páginas exclusivas da Série A e B.

Há figurinhas também dos troféus e de campeões de outros anos. Para quem gosta de ver as camisas das equipes, o álbum trará ainda os uniformes 1 e 2, além de times posados.

Os assinantes do jornal receberão o material em casa no mesmo dia. A Panini divulgou ao Estado a imagem da capa do álbum e algumas figurinhas.

O livro ilustrado terá pouco mais de 68 páginas, com versões de capa dura e brochura. O álbum de capa dura vai custar R$ 25, e a outra versão, R$ 7,90 – essa que será encartada dia 12. Além de bancas e livrarias, o álbum e as figurinhas poderão ser comprados através da internet no site www.lojapanini.com.br.

Cada envelope será vendido por R$ 2. Haverá ainda uma promoção “achou, ganhou” dentro do pacotinhos, com a distribuição de muitos prêmios – mais de cinco mil, promete a Panini. Os pacotes premiados apresentarão um cromo a mais, que pode dar ao colecionador, por exemplo, um smartphone, um tablet, uma bicicleta, uma bola de futebol ou ainda um kit com 30 pacotinhos. Quem achar a figurinha premiada deve entregá-la em uma das bancas de venda.