Álbum do Campeonato Brasileiro será lançado no próximo domingo

A febre de trocar figurinhas, que tomou conta do povo brasileiro durante a Copa do Mundo, já tem data marcada para voltar. Será lançado neste domingo, pela Panini, o álbum oficial do Campeonato Brasileiro 2014. O livro ilustrado, que conta com as Séries A e B do torneio nacional, terá figurinhas especiais e seções inéditas e terá 518 cromos.

Depois do sucesso estrondoso na Copa do Mundo, sendo o álbum de maior sucesso de todos os tempos e com todos os tipos de público, a Panini espera repetir o sucesso agora com os fãs de futebol nacional. E para manter o seu público fiel, a empresa apostou em partes inéditas na edição, como a seção "Eu vim aqui só pra te ver", que consiste no "jogador destaque" dos 20 clubes da Série A, além das quatro equipes rebaixadas da última edição do Brasileirão. O cromo é feito com impressão metalizada.

Também têm um lugar de honra no álbum com figurinhas especiais os 11 jogadores que compõem a seleção eleita como os melhores do Campeonato Brasileiro da série A em 2013. A campanha "Somos iguais", criada pela CBF, que repudia qualquer tipo de preconceito, também é uma das figurinhas especiais.

Outro diferencial do álbum é a edição especial, em formato de luxo, com capa dura e acabamento especial, similar à iniciativa da Panini na Copa do Mundo e que obteve sucesso expressivo. Na parte interativa, mais uma novidade vista pela primeira vez no álbum do mundial de futebol. O aplicativo Panini App Collectors, desenvolvido para smartphone e tablets, ajuda o colecionador a organizar e controlar sua coleção de figurinhas coladas e repetidas. O colecionador pode fazer o download no site www.torcidapanini.com.br ou encontrá-lo em breve gratuitamente nas lojas de aplicativos App Store ou Google Play.

O álbum, com lançamento previsto para o dia 24, será cedido gratuitamente na edição do Estado no próximo domingo e estará nas bancas a partir do dia 26 no Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. As figurinhas estão disponíveis a partir desta sexta-feira.

FICHA TÉCNICA

Formato: 235 x 300 mm

Distribuição: Nacional

Preço do Livro Ilustrado: R$ 5,90

Preço do Livro Ilustrado capa dura + 5 envelopes: R$ 24,90

Envelope com 5 cromos: R$ 1,00

Cromos:

Total: 518 cromos

Couche: 400 cromos

Especiais: 118 cromos