Álbum de figurinhas da seleção brasileira chega para aquecer o clima de Copa do Mundo

Para esquentar o clima de Copa do Mundo, que já tem 29 seleções classificadas das 32 vagas, a Panini lança nesta sexta-feira, dia 1º de abril, o álbum "Nossa Seleção Rumo ao Qatar", que traz a trajetória de 29 jogadores da seleção brasileira e do técnico Tite. A coleção é um produto oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"O ano de Copa é muito especial para a gente, e com esse lançamento começa nossa escalada. É uma expectativa que só cresce. É um álbum que tem vocação para esquentar esse clima de Copa no Brasil", comenta Vilson Manfrinati, diretor da divisão de Esportes da Panini, um grupo sede em Modena, na Itália, líder mundial no setor de colecionáveis e trading cards.

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, é o garoto-propaganda do álbum de figurinhas, que conta com 251 cromos, sendo 35 especiais, e 30 cards diferentes. O craque do clube francês e camisa 10 do Brasil autografou 60 figurinhas pessoalmente e elas estarão em pacotinhos convencionais para os colecionadores mais sortudos, ou seja, serão itens raros na coleção.

"A seleção brasileira está em boa fase, vindo de goleadas, e isso cria uma grande expectativa em relação à Copa do Mundo e a participação do País nela", afirma Eduardo Martins, CEO da Panini do Brasil. Ele reforça que a publicação chega em um bom momento, tanto da equipe de Tite quanto do momento de aquecimento para a Copa. Nesta sexta também, a Fifa organiza em evento no Catar o sorteio dos grupos da primeira fase da Copa. Ou seja: o Brasil vai descobrir quem enfrentará nas três primeiras partidas.

A publicação traz a carreira de cada um dos atletas, bem como curiosidades deles no futebol. O álbum tem, inclusive, fotos de jogadores em começo de carreira, como uma de Paquetá. "Tivemos até de consultar pessoas próximas a ele para verificar se era ele mesmo na imagem", confessa Vilson. Vale lembrar que Tite ainda não apresentou sua lista oficial da competição.

Álbum de figurinhas da Copa do Mundo

A Panini também se prepara para o lançamento do álbum da Copa do Mundo no Catar. A publicação deve chegar na primeira semana de agosto e costuma ser uma febre antes do importante evento esportivo. A empresa ainda não sabe quanto custará o pacotinho com os cromos, mas a intenção é fazer um grande barulho no lançamento. A edição da disputa deste ano começa dia 21 de novembro.

Além dos 29 atletas que estão no álbum "Nossa Seleção Rumo ao Qatar", a empresa já tem contrato firmado com outros cinco (mas não revela quem são), e deste grupo sairá possivelmente as 17 figurinhas de atletas do Brasil que estarão no álbum da Copa. A publicação é feita pela Panini na Itália, mas a filial no Brasil imprime e distribui o material para toda América Latina.

O álbum de figurinhas da Copa é lançado em mais de 150 países e o Brasil tem sido, desde 2014, o líder mundial de vendas. "Ele é um dos produtos que mais interessam à Fifa, pois quando é lançado já se começa a falar ainda mais da Copa", revela Martins. A empresa sabe também que a coleção atinge crianças e adolescentes, mas também os mais velhos, como os pais.

FICHA TÉCNICA