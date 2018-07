Alcácer é apresentado no Barça e diz que Suárez é o melhor centroavante do mundo

Novo reforço do Barcelona, Paco Alcácer foi apresentado nesta quinta-feira pelo clube catação e chegou exaltando o trio de atacantes formado por Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez. Contratado para ser o reserva imediato dos sul-americanos, ele espera aprender muito com eles, especialmente com Suárez, a quem apontou com o principal centroavante do futebol mundial.

"Tudo será mais fácil ao lado deles, é um privilégio estar aqui", afirmou Paco Alcácer, de 23 anos, que vestirá a camisa de número 17 no Barcelona. "É o melhor clube do mundo, o que mais futebol cria e para mim é uma bela experiência estar junto a jogadores como Luis Suárez, Messi e Neymar", completou.

O reforço do Barcelona não economizou nos elogios a Suárez. "Sei que Suárez é o melhor centroavante do mundo e que aprender a seu lado será um orgulho", disse o atacante, que garantiu ter estilo de jogo parecido ao do uruguaio. "Sou um jogador de área capaz de finalizar no primeiro toque".

Alcácer mostrou o peso para a sua carreira que é chegar ao clube. "Vir ao Barça é um salto na carreira", disse, acrescentando que "um trem como esse não se pode perder". Por isso, ele acertou com o Barcelona, clube em que reencontrará Jordi Alba, Mathieu e André Gomes, que foram seus companheiros no Valencia.

O Barcelona desembolsou 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 108 milhões) para contratar Paco Alcácer, valor que poderá ser acrescido em dois milhões de euros (R$ 7,2 milhões) dependendo do seu rendimento dentro de campo. O atacante assinou um acordo válido por cinco temporadas com a cláusula de rescisão estimada em 100 milhões de euros (R$ 360 milhões).

Além de Alcácer, o clube catalão também se reforçou para a temporada 2016/2017 com o goleiro Cillessen, o zagueiro Umtiti, o lateral-esquerdo Digne, o meio-campista André Gomes e o meia-atacante Denis Suárez.

Com seis pontos somados nas duas rodadas iniciais do Campeonato Espanhol, o Barcelona ocupa o segundo lugar na competição e voltará a jogar no próximo sábado, quando vai receber o Alavés, no Camp Nou.