Alcácer marca 3, Dortmund garante vitória aos 50 minutos e segue líder no Alemão

O Borussia Dortmund recebeu o Augsburg neste sábado e conseguiu uma emocionante vitória que o manteve na liderança do Campeonato Alemão. O time da casa ficou atrás no placar em duas oportunidades, mas contou com Paco Alcácer em dia inspirado. O espanhol entrou no segundo tempo, marcou três vezes e garantiu o triunfo por 4 a 3 já aos 50 minutos.

O resultado levou a equipe a 17 pontos, três à frente de Werder Bremen e Hertha Berlin e a quatro do Bayern de Munique, que ainda atua na rodada. No dia 20, o Dortmund volta a campo pelo Alemão para encarar o Stuttgart fora de casa. Já o Augsburg parou nos oito pontos, em nono, e pega o RB Leipzig, em casa, também no dia 20.

O jogo foi bastante animado desde o início. O Dortmund pressionou, mas quem saiu na frente foi o Augsburg. Aos 21 minutos, após falta cobrada da esquerda, Finnbogason aproveitou a sobra e bateu entre as pernas de Bürki. O time visitante também foi competente para fechar os espaços e impediu que o veloz ataque adversário empatasse no primeiro tempo.

O Dortmund chegava com facilidade ao ataque, mas faltava alguém para finalizar. Aos 14 do segundo tempo, Paco Alcácer foi colocado em campo, e apenas dois minutos depois, a substituição surtiu efeito. Witsel tomou a bola no meio de campo e deu enfiada perfeita para Sancho, que também foi preciso ao tocar de primeira para o meio da área, onde o espanhol apareceu para finalizar.

O gol reabriu o confronto, e o Augsburg demorou apenas um minuto para responder, com Finnbogason, que acertou a trave. Mas aos 25, os visitantes voltaram a ficar à frente. Após cruzamento da direita, Andre Hahn desviou e Philipp Max apareceu na segunda trave para finalizar.

Mesmo com a desvantagem, o Dortmund seguiu em cima e voltou a empatar aos 34. A defesa do Augsburg cochilou, Raphael Guerreiro cobrou falta rapidamente e Alcácer bateu na saída do goleiro. Aos 38, veio a virada, com Mario Götze, que também havia acabado de entrar. Ele recebeu enfiada precisa de Hakimi e finalizou por baixo do goleiro.

Parecia que a vitória, então, estava selada. Mas o Augsburg não desistiu e voltou a empatar. Aos 41 minutos, Philipp Max cobrou escanteio da esquerda, Gregoritsch subiu mais que a zaga e cabeceou. Bürki ainda tocou na bola, mas não impediu o gol. Só que o Dortmund tinha Alcácer, inspirado. E em cobrança de falta, aos 50 minutos, o espanhol selou o triunfo.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas do dia pelo Alemão, destaque para o Schalke 04, que venceu apenas pela segunda vez no campeonato e deixou a zona de rebaixamento. Fora de casa, a equipe fez 2 a 0 sobre o Fortuna Düsseldorf, com gols de McKennie e Burgstaller, e subiu para seis pontos, agora em 14.º.

O Hannover venceu pela primeira vez ao receber o Stuttgart e fazer 3 a 1 e deixou a lanterna nas mãos do adversário, com cinco pontos. Já o Hertha Berlin visitou o Mainz e não passou de um empate por 0 a 0, ficando na terceira colocação, com 14 pontos.