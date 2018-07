Alckmin confia que SP pode ter Copa das Confederações

possibilidade de São Paulo receber jogos da Copa das Confederações, que será realizada em 2013. A Fifa já afirmou, porém, que a cidade não poderá ser sede do torneio porque o estádio do Corinthians, designado para a Copa do Mundo, não estará concluído até lá.

"Estamos em entendimentos em termos da Copa das Confederações e da abertura do Mundial em São Paulo", disse o governante após a cerimônia que marcou a reinauguração do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, que neste domingo recebeu o Grande Prêmio São Paulo de Atletismo.

Alckmin referendou as informações já divulgadas por Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, de que as obras para a construção do estádio do clube começarão nos próximos dias. Também disse que o poder público investirá R$ 345 milhões, até junho de 2013, no entorno do estádio. Estão previstas obras na Radial Leste e na Avenida Jacu Pêssego, na zona leste de São Paulo.