Alckmin e Mercadante pedem santistas na seleção Os pré-candidatos de PSDB e PT ao governo de São Paulo, respectivamente Geraldo Alckmin e Aloizio Mercadante, prometem uma acirrada disputa pelos votos dos paulistas. Uma campanha, porém, os une: a pressão para que o atacante Neymar e o meia Paulo Henrique Lima, do Santos, estejam na Copa do Mundo da África do Sul.