Alckmin vê 'omissão' da área federal no caso das bebidas em estádios

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, avaliou que a decisão de repassar a discussão sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa de 2014 seria uma omissão da área federal, sem se referir diretamente ao governo federal. "A mim me parece uma omissão da área federal, porque parece claro que as 12 cidades devem ter um trabalho homogêneo. Essa questão deve ser vista de maneira harmoniosa entre municípios e Estados, para não ficar cada um faz de um jeito", disse o governador, em entrevista na manhã desta quarta-feira.

Na tarde desta quarta-feira, em evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, Alckmin voltou a criticar o acordo no Congresso para a aprovação da Lei Geral da Copa, segundo o qual a decisão sobre a venda de bebidas alcoólicas seria repassada para os Estados que receberão jogos do Mundial de 2014. "Se isso realmente ocorrer, eu vou trabalhar junto com os demais governadores para que a gente tenha uma posição só", afirmou o governador.

O governador de São Paulo disse ainda que vai aguardar a votação no Congresso, que pode acontecer na noite desta quarta-feira, para definir o que fará sobre o assunto. "É óbvio que se deve ter uma única posição: ou não permite em lugar nenhum ou se permite em todos", reforçou Alckmin, lembrando que a legislação paulista proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e teria que ser mudada para atender aos interesses da Fifa na Copa.