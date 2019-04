Álcool será restrito nos estádios da Copa América, diz organização do torneio

Diferentemente da Copa do Mundo de 2014, o torcedor que for aos estádios assistir à Copa América deste ano terá restrições para o consumo de bebidas alcoólicas. Sem uma Lei Geral que autorize dribles na legislação vigente – como aconteceu no Mundial do Brasil, há cinco anos –, a organização do torneio continental terá que ceder. “Vamos seguir as leis vigentes em cada estado”, afirma Thiago Jannuzzi, que é gerente geral do Comitê Organizador Local (COL).

Assim, as partidas que serão disputadas em Porto Alegre e São Paulo não terão a venda de cerveja nos estádios. Em Belo Horizonte, a lei atual permite a comercialização até o intervalo dos jogos, mas tramita na assembleia legislativa mineira um projeto para liberar durante toda a partida. Apenas Salvador e Rio de Janeiro não têm nenhum tipo de restrição.

Nesta entrevista concedida ao Estado, o dirigente do COL também revela que torcedores de quase uma centena de países já adquiriram ingressos para a Copa América. A estimativa de público para o torneio é de público superior a um milhão de pessoas.

Faltando menos de dois meses para início da Copa América, a organização ainda corre para anunciar os locais de treinos das equipes. Quanto à segurança, o COL apenas diz que “trabalha em conjunto” ao Poder Público.

Como está a definição para os locais de treinos das seleções?

O Comitê Organizador Local (COL) fez diversas visitas técnicas desde 2018 e está no processo final de definição dos Campos Oficiais de Treinamento (COT) de cada cidade-sede.

O comitê tem encontrado resistência, seja de clubes ou mesmo dos municípios?

Não, muito pelo contrário. A receptividade e o desejo de participar de alguma forma da Copa América tem sido grande por parte de todos.

Como será feito o uso dos estádios oficiais? Eles ficarão entregues por um período de tempo integralmente ao COL?

A interferência do COL nos estádios é mínima. Os estádios manterão suas atividades rotineiras e 30 dias antes da competição, em maio, o gramado do estádio entrará num período de preparação final para a competição, sendo resguardado e avaliado periodicamente até o início do torneio. Durante a competição, o comitê terá 100% de controle sobre os estádios nos dias de jogo e véspera de jogo. Nos demais dias, haverá um uso compartilhado.

Os locais de treinos serão necessariamente nas mesmas cidades dos jogos?

Os COTs serão nas cidades-sede. O primeiro deles, em São Paulo, estará funcionando a partir do dia 11 de junho. Pelo regulamento, cada seleção precisa chegar à sede com três dias de antecedência – mas vale lembrar que as seleções podem escolher qualquer local para fazer o seu período de aclimatação, antes do início da Copa América. (A seleção brasileira já anunciou que fará a primeira fase de preparação em seu CT, na Granja Comary, em Teresópolis.)

Como está a questão envolvendo a segurança das delegações?

O COL trabalha em conjunto com as forças públicas de segurança das cinco cidades-sede e do Governo Federal nesse planejamento.

As tratativas são feitas como? O COL indica as necessidades, ou fica tudo a cargo dos governos?

Estamos trabalhando em conjunto com as forças públicas de segurança das cinco cidades-sede e do Governo Federal.

É comum nos grandes eventos esportivos a presença de voluntários, em especial nos estádios. Não há programa de voluntários para a Copa América. Como será a força de trabalho?

Dentro do planejado para a equipe de operação nos estádios está prevista a figura do auxiliar operacional, que fará justamente esse papel do voluntário.

Quantas pessoas trabalharão diretamente em função da Copa América?

Somente na sede do comitê são 95 pessoas, mas a Copa América terá a participação de aproximadamente 27 mil colaboradores, entre contratados e temporários, e a equipe que estará na operação dos estádios.

A venda ingressos está dentro do previsto? Há jogos com baixa procura?

Ultrapassamos a venda de 350 mil ingressos. A venda tem sido satisfatória e a tendência é a de que procura aumente com a proximidade da competição. Além do Brasil, torcedores de 98 países já compraram entradas. Importante reforçar que o site copaamerica.com é o canal oficial para a venda de ingressos.

Quantos torcedores estrangeiros vocês preveem que virão ao Brasil?

Não temos ainda uma estimativa, mas a procura de outros países por ingressos tem sido muito boa. Como eu disse, além do Brasil, torcedores de outros 98 países já compraram entradas.

Qual a estimativa de público para a competição?

Ao todo, teremos mais de um milhão de ingressos para os fãs do futebol.

A bebida alcoólica será liberada em todos os estádios, ou apenas naqueles em que a legislação local permite?

O COL vai seguir as leis vigentes em cada estado da cidade-sede.