Aldo confia que Recife sediará Copa das Confederações

"A decisão final será anunciada em 8 de novembro (em São Paulo) e até lá trabalharemos com a hipótese dos seis estádios. Quando digo ''nós'', me refiro ao governo federal, mas esta é uma decisão da Fifa" disse Rebelo, após reunião do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, no Rio. "As obras na Arena Pernambuco estão hoje no ritmo mais acelerado dos 12 estádios que vão receber a Copa do Mundo. Mantendo o ritmo, estatisticamente é possível que o estádio esteja pronto até a Copa das Confederações".

Valcke não participou da reunião e da entrevista coletiva. Desde a tarde de quarta-feira, o secretário-geral da Fifa, que esteve esta semana em Belo Horizonte e Porto Alegre, está internado com uma infecção renal no hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio, sem previsão de alta.

Na coletiva, Valcke foi representado pelo diretor de comunicação da Fifa, Walter de Gregorio. "Dê-nos tempo até 8 de dezembro. O que o ministro disse é verdade: estatisticamente, há tempo", afirmou. O diretor, no entanto, ressaltou que os estádios devem ficar prontos não só para a competição, mas para os eventos teste, pouco antes.

O presidente do COL e da CBF, José Maria Marin, informou ter recebido nesta quarta-feira uma carta do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), que segundo ele garantiu a inauguração do estádio em 14 de abril de 2013. "Portanto, dois meses antes da competição", disse. "Acho que nós não vamos duvidar das palavras e da assinatura de um governador", afirmou.

O ministro do Esporte afirmou que o Internacional já comunicou a Fifa que vai fechar para a disputa de jogos o Beira-Rio, logo após a última partida do time pelo Campeonato Brasileiro deste ano, no fim de novembro.

Além da confirmação das sedes, será anunciado em 8 de novembro todo o mapeamento de ingressos, com preços e locais para compra. A venda começa em 3 de dezembro. Dois dias antes, no dia 1º, será realizado o sorteio da Copa das Confederações, no Anhembi, em São Paulo.