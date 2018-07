Aldo Rebelo declara voto para Pescarmona na eleição do Palmeiras

O candidato da oposição, Wlademir Pescarmona, ganhou um apoio de peso na eleição para presidente do Palmeiras, que será realizada neste sábado. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, declarou publicamente que vai votar no candidato que disputa contra Paulo Nobre, alegando acreditar que essa é a escolha mais coerente com a grandeza do clube.

"Como palmeirense e sócio remido do Palmeiras, de uma família de irmãos palmeirenses, declaro o meu apoio à chapa liderada pelos palmeirenses Pescarmona e Luiz Gonzaga Belluzo, porque julgo que essa é a escolha mais coerente com a história, a tradição e a grandeza do Palmeiras", disse Rebelo, em vídeo gravado em frente ao reformado estádio do clube.

Vale lembrar que o ministro é amigo do ex-presidente do clube Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, que aparece como um dos vices da chapa de Pescarmona. No vídeo, inclusive, Rebelo aparece cumprimentando sócios do clube ao lado do economista.

No Palmeiras, muita gente aposta que em 2015 o ministro participará mais ativamente da política do clube, já que não deve continuar no cargo. Rebelo esteve presente em diversas homenagens feitas pelo clube por conta do centenário da fundação palmeirense e, recentemente, divulgou no site do Ministério do Esporte um texto no qual assegura que a Fifa lhe enviou um documento confirmando que o Palmeiras foi o primeiro campeão mundial de clubes, ao ganhar a Copa Rio de 1951.

A eleição entre Pescarmona e Paulo Nobre será a primeira na história do clube na qual os sócios terão direito a voto. No total, cerca de 10 mil associados poderão votar para escolher o novo presidente, que assume o cargo no dia 15 de dezembro, uma semana depois do término do Campeonato Brasileiro.