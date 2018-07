Aldo Rebelo pede esforço de governos para segurar jogadores na América do Sul

MONTEVIDÉU - O ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, pediu nesta segunda-feira que os países sul-americanos trabalhem pelo fortalecimento do futebol no continente, como forma de evitar o êxodo de jogadores rumo à Europa.

"O Real Madrid, o Barcelona, e outros levam nossos maiores artistas e montam grandes espetáculos de futebol", disse o ministro à Agência Efe.

Aldo Rebelo ainda citou o caso de Neymar, que preferiu permanecer no Santos, mesmo sendo assediado por grandes times do futebol mundial, a partir dos esforços do clube paulista. "Não é fácil conseguir acordos (econômicos), mas temos que inventar para tentar impedir a saída dos melhores".

O ministro também lembrou a maior visibilidade e força que as equipes sul-americanas tinham, quando viajavam para a Europa, com intuito de disputar torneios amistosos, os quais "ganhavam com relativa facilidade".

Para Rebelo, o futebol "deve ser tema de interesse nacional dos governos", já que, entre outras coisas, contribui de maneira relevante com o PIB dos países. Para o titular da pasta, o esporte influi diretamente em temas sociais, culturais e econômicos, e por isso "temos que fazer um esforço para melhorá-lo", completou.