Aldo recebe ofício confirmando título mundial do Palmeiras

O ministro Aldo Rebelo recebeu um ofício da Fifa confirmando o reconhecimento do Palmeiras como primeiro campeão mundial interclubes. O título refere-se a Copa Rio 1951, que o Alviverde conquistou após derrotar a Juventus no Maracanã.

Palmeirense, o ministro havia defendido o pedido alviverde em uma reunião com membros da Fifa antes da Copa do Mundo. Ao receber o documento, ele afirmou que “a decisão da FIFA homenageia o clube mais vitorioso do Brasil no século 20 e um dos três maiores do país, ao lado de Santos e Botafogo".

A diretoria do Alviverde luta pelo reconhecimento do título desde 2001, mas demorou para ter o veredito da entidade máxima do futebol. Apesar de ter sido declarado campeão em 2007, o clube só recebeu a confirmação agosto deste ano, quando a Fifa divulgou um comunicado oficial com a decisão.