Alecsandro admite doping no Palmeiras e se defende

Como justificativa por ser flagrado no exame antidoping, após disputar o clássico com o Corinthians no dia 3 de abril, pelo Paulistão, o atacante Alecsandro, do Palmeiras, contou em reportagem ao site Goal que "a notícia é verdade, que a substância proibida é Andarine e que ela ajuda a crescer cabelo, e, como todos sabem, eu estava fazendo tratamento de queda de cabelo."

O jogador confirmou que o resultado da contraprova será informado na próxima sexta-feira. Até o momento, Alecsandro não está suspenso. De acordo com a Federação Paulista de Futebol, o atacante pode continuar atuando até que saia o resultado final, onde ele deve ser suspenso preventivamente por 30 dias até que o caso seja levado a julgamento.

Em sua defesa, o atleta ainda disse que "com certeza a farmácia de manipulação deve ter colocado essa substância (Andarine) na fórmula, ou ter sido contaminado na hora de fazer o remédio. É considerada doping por ser um ativo com efeito anabolizante. Já estou entrando com a defesa, estou muito chateado, mas Deus sabe todas as coisas."

Coincidentemente, o próximo confronto da equipe palmeirense na disputa pelo Campeonato Brasileiro é com o rival Corinthians. O jogo será disputado domingo. Até que a contraprova seja apresentada, confirmando ou não o doping, o jogador será usado pelo técnico Cuca.