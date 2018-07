Alecsandro admite que empate foi justo para o Vasco

Antes de o Resende conquistar o empate, Alecsandro abriu o placar para o time vascaíno, que com a igualdade ficou com oito pontos e perdeu a liderança do Grupo B da Taça Rio, que agora está nas mãos do Bangu. "Não era o resultado que a gente queria, mas continuamos na zona de classificação. Pelo primeiro tempo que a gente fez, acho que o resultado acabou sendo justo. Pelo segundo tempo a gente mereceu vencer o jogo, mas, como são dois tempos, o empate foi um bom resultado", analisou o atacante.

Alecsandro homenageou Chico Anysio ao jogar com uma camisa na qual estava escrito em suas costas o nome Nazareno, um dos famosos personagens criados pelo humorista, que morreu na última sexta-feira, aos 80 anos de idade. Todos os jogadores da equipe, por sinal, usaram uniformes que carregavam nomes de diferentes personagens que foram imortalizados pelo artista, que tinha o Vasco como um dos seus times de coração.

"Acho importante homenagear o Chico. Um cara que representou muito para o Brasil com seu humor e, além de tudo, era um grande vascaíno", afirmou o zagueiro Dedé, que atuou com o nome Azambuja nas costas de sua camisa.

Os jogadores vascaínos ainda entraram em campo com uma faixa de agradecimento ao humorista, que trazia a frase: "Chico Gênio Vascaíno Anysio". Antes de a bola rolar para o confronto diante do Resende, as duas equipes fizeram um minuto de silêncio, sucedido por aplausos dos jogadores dos dois times e dos torcedores nas arquibancadas.