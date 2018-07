Alecsandro admite surpresa com banco de reservas no Palmeiras

Autor do segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o atacante Alecsandro aproveitou o bom momento para deixar claro sua surpresa por ter sido colocado no banco de reservas pelo técnico Cuca.

"Lógico que qualquer coisa que a gente falar pode se virar contra a gente. Mas eu vinha de uma sequência boa e sendo eleito por vocês o melhor da partida. Lógico que a sequência era esperada e não aconteceu, mas o Cuca é bom treinador e a gente espera que ele escale sempre os melhores", disse o atacante.

Entretanto, Alecsandro garante não ter ficado chateado com o fato de ter sido colocado no banco de reservas para a entrada de Barrios e após a lesão do paraguaio, ele acabou perdendo espaço para Dudu. "Eu vinha de uma sequência boa e sendo eleito por vocês (jornalistas) o melhor da partida. A sequência era esperava, mas não aconteceu. Fiquei surpreendido, até pelo meu bom momento, mas não chateado. Nada de bico", avisou. "O bom jogador reconquista a posição e é isso que vou buscar", emendou.

Já o meia Zé Roberto destacou as mudanças e a força do elenco. "As alterações foram fundamentais para ganharmos o jogo e mostramos mais uma vez que temos um time de muita qualidade. Agora é tentar manter a regularidade", analisou o experiente jogador, que entrou no decorrer da partida, no lugar de Gabriel Jesus.