Alecsandro comemora fim do jejum de gols no Vasco No dia em que o Vasco apresentou um reforço para o ataque, o desconhecido Kim, retornado do futebol árabe, o titular ponta de lança vascaíno comemorava o fim do jejum de cinco jogos sem gols. Com dois tentos na vitória sobre o Atlético-PR, ambos marcados quando a torcida pedia por Elton, Alecsandro sabe que sempre estará sob forte cobrança.