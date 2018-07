Alecsandro deixa o Palmeiras para reforçar o Coritiba

O atacante Alecsandro vai deixar o Palmeiras e reforçar o Coritiba para a disputa do Campeonato Brasileiro. Pouco utilizado no clube após as contratações de Willian e Borja, o jogador irá se apresentar ao time paranaense nos próximos dias e repetir a trajetória do pai, Lela, que foi campeão brasileiro pela equipe em 1985. O contrato deve ser firmado até o fim de 2018.

Alecsandro treinou nesta quarta-feira pela manhã com o Palmeiras, na Academia de Futebol, mas deve viajar ao Paraná nesta semana. O atacante chegou ao clube em 2015 e disputou 62 partidas, com 14 gols marcados. No ano passado ele teve de provar a inocência após ser acusado de doping. Apesar disso, conseguiu retornar à equipe no decorrer da temporada e participou da campanha do título brasileiro.

Além do Coritiba, o Bahia também tentava contratar Alecsandro. O jogador de 36 anos fez apenas oito partidas neste ano, todas pelo Campeonato Paulista, e no novo clube vai disputar a posição de titular com outro ex-palmeirense, Kléber Gladiador. Outro integrante do setor ofensivo do Palmeiras também negocia a transferência. Érik desperta o interesse do Vitória.