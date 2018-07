Alecsandro deixa o Vasco e assina contrato com Atlético-MG

SÃO PAULO - O Vasco perdeu mais um titular de 2012. O atacante Alecsandro fechou nesta quarta-feira com o Atlético-MG. Vai defender o time mineiro em 2013. É mais um que corre de São Januário por falta de pagamento. O empresário do jogador, Oldegard Filho, passou a semana em Belo Horizonte para concluir a negociação. O jogador assinará um contrato por três temporadas. Ele se junta ao seu irmão, Richarlyson, que continua no Atlético.

Alecsandro nera mais um do elenco insatisfeito. Ele teve de brigar para ser liberado porque tinha contrato com o Vasco até 2014. Para rescindir seu contrato, o Vasco aceitou receber do rival de Minas o volante Felipe Souto e o atacante Leonardo por empréstimo de ano. Esses jogadores ainda não acertaram salários com o time do Rio. Existe a possibilidade de eles se recusarem a jogar no Vasco porque o clube atrasa sua folha de pagamento.

Alecsandro é o quinto jogador do Vasco a deixar o clube nesse fim de ano, e todos por questões financeiras. Ou seja: atraso nos pagamentos. Juninho Pernambucano puxou a fila a se acertar com o Red Bull, dos Estados Unidos. Fernando Prass assinou com o Palmeiras. Ninton e Auremir romperam seus contratos para batalhar por outros antes da próxima temporada. E ainda tem Dedê, que gostaria de ser lembrado por outros clubes.