Alecsandro desfalca Internacional contra Veranópolis

Alecsandro se junta ao zagueiro Ronaldo Alves e o meia-atacante Zé Roberto na lista de desfalques do Internacional para o duelo com o Veranópolis. Os dois jogadores serão substituídos por Sorondo e Andrezinho, respectivamente, no domingo. Assim, a equipe deve entrar em campo com: Lauro; Nei, Índio, Sorondo e Kleber; Wilson Matias, Guiñazu, Tinga e Andrezinho; D?Alessandro e Leandro Damião.

O goleiro Renan e os jovens Rodrigo Moledo, Guto e Marquinhos são as novidades entre os relacionados. Renan ficou fora do jogo contra o Juventude, quando Muriel foi o reserva imediato de Lauro, que seguirá entre os titulares. Já o zagueiro Rodrigo Moledo e os atacantes Guto e Marquinhos se destacaram nas primeiras rodadas do estadual, quando o Internacional foi representado pela equipe B, e ganham uma chance com Roth.

Confira a lista de relacionados do Internacional para o jogo com o Veranópolis:

Goleiros: Lauro e Renan.

Zagueiros: Índio, Sorondo e Rodrigo Moledo.

Laterais: Nei, Kleber e Daniel.

Volantes: Guiñazu, Wilson Matias, Glaydson e Tinga.

Meias: D?Alessandro, Andrezinho e Ricardo Goulart.

Atacantes: Leandro Damião, Guto, Alex e Marquinhos.