Alecsandro desfalca o Flamengo no jogo contra o Santos

RIO - O Flamengo terá um importante desfalque para o jogo contra o Santos, marcado para este domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Alecsandro não participou dos últimos treinamentos por causa de uma contusão no tornozelo sofrida durante a partida contra o Bahia, na última quarta-feira, e foi vetado. Com isso, o time fica sem seu principal artilheiro na temporada - já marcou 14 gols em 25 partidas.

Com Hernane e Nixon - atacantes de área assim como Alecsandro - contundidos, o treinador Ney Franco ficou em dificuldades para montar um time com um atacante de referência na área. Porém, o técnico já pensou em alternativas. "Podemos colocar um ataque mais rápido, usar o Arthur como referência ou abrir mão de jogar com um jogador de referência". O restante do time deve ser composto pelos jogadores que empataram com o Bahia.

Ney Franco assumiu o Flamengo em um momento conturbado - logo após a saída polêmica de Jayme de Almeida -, ainda não conseguiu vencer no comando da equipe e admitiu estar pressionado, mas está confiante. "Os profissionais precisam ter capacidade emocional de conviver com essa pressão. Quem não tiver, que vá trabalhar na quarta divisão ou em um time que não tenha divisão".

Vencer é essencial para o Flamengo se distanciar da zona de rebaixamento. O time rubro-negro ocupa a 16.ª colocação, com cinco pontos conquistados, apenas um a mais que o Botafogo, que é o primeiro na zona da degola.