Lesão na coxa faz Alecsandro desfalcar o Palmeiras por um mês

O atacante Alecsandro será desfalque do Palmeiras pelos próximos 30 dias, pelo menos. O jogador, que se machucou no treino de terça-feira, em Atibaia, fez um exame detalhado nesta quinta-feira e foi constatado uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda.

Confirmando o período, o jogador desfalca o time nas próximas oito rodadas do Brasileiro, além de jogos pela Copa do Brasil. Alecsandro fez apenas duas partidas com a camisa do Palmeiras. Foi titular no jogo passado, contra o Grêmio, e entrou no decorrer da partida contra o Fluminense.

Sem Alecsandro, o Palmeiras aguarda ainda mais ansiosamente por Lucas Barrios, que tem tudo certo com o clube e se apresenta após a disputa da Copa América. Entretanto, o jogador ainda terá que passar por exames médicos, assinar contrato e ser registrado no BID. Além disso, não se sabe ao certo quando ele chegará, já que depende da eliminação da seleção paraguaia, que no sábado enfrenta o Brasil, às 18h30.

O técnico Marcelo Oliveira comandou nesta quinta-feira mais um treino coletivo e testou Leandro Pereira entre os titulares. Na quarta, o treinador também havia esboçado um time, mas com Zé Roberto entre os titulares e com Rafael Marques atuando mais à frente. Depois das duas atividades, fica claro que a única dúvida do comandante palmeirense é sobre o substituto de Alecsandro.

Assim, o Palmeiras deve disputar o clássico com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Robinho, Dudu e Rafael Marques; Leandro Pereira (Zé Roberto).