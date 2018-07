Alecsandro sente lesão e desfalca o Palmeiras contra o São Paulo

O Palmeiras sofreu um desfalque importante para o clássico com o São Paulo, domingo, no Allianz Parque. O atacante Alecsandro sofreu uma lesão na coxa esquerda e já foi descartado para a partida. Ele, inclusive, retornou para a capital e não faz mais parte do grupo que está concentrado em Atibaia para a partida.

A lesão ocorreu durante o treinamento realizado na tarde de terça-feira, na primeira atividade do Palmeiras em Atibaia. O jogador chegou a conversar com os médicos e decidiram que o ideal seria ele retornar para São Paulo e já iniciar o tratamento.

Sem Alecsandro, o técnico Marcelo Oliveira pode escalar Leandro Pereira ou Cristaldo para o setor. Outra opção seria avançar Rafael Marques e colocar mais um jogador no meio, que poderia ser Kelvin, Cleiton Xavier, Zé Roberto e até Gabriel Jesus, que acaba de voltar da seleção brasileira sub-20 vice-campeã mundial da categoria.

O elenco do Palmeiras treina na tarde desta quarta-feira em Atibaia, onde ficará hospedado até sexta-feira, quando retorna para São Paulo. O técnico Marcelo Oliveira deve fazer um esboço do provável time titular para domingo a partir da atividade de quinta-feira.