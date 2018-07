Alecsandro diz não ver motivo para desespero no Palmeiras

Uma das novidades do Palmeiras no empate por 0 a 0 com o Santos, sábado, no Allianz Parque, o atacante Alecsandro não teve uma grande atuação, mas acredita que poderia ter tido melhor sorte caso fosse um pouco menos altruísta. Além disso, o jogador disse não ver motivos para tanta preocupação.

"Se sou um pouco mais egoísta, eu poderia ter feito o gol. Teve um lance, que o Robinho bateu falta e eu falei que iria sair da bola. Talvez se eu tivesse desviado, seria gol e poderíamos ter vencido o jogo", analisou o atacante palmeirense.

Alecsandro, que jogou no lugar do machucado Barrios, acredita que a equipe mostrou melhor rendimento em relação aos últimos jogos e acredita em mais evolução nas próximas partidas e nega que exista preocupação com o momento da equipe.

"A vitória tem que acontecer, mas nada para se desesperar. Podemos não ter feito um grande jogo, espetacular, mas já melhoramos em vários aspectos. O primeiro é no toque de bola. Fizemos um bom jogo, mas não brilhante", analisou.

Para o jogo contra o XV de Piracicaba, quinta-feira, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, o técnico Marcelo Oliveira espera poder contar com Lucas Barrios. O paraguaio não disputou o clássico porque se recupera de dores musculares e na região lombar.

Outro que também pode ter uma semana decisiva para retornar ao time é o zagueiro Edu Dracena. A previsão era que ele retornasse aos treinamentos na semana passada, após sofrer uma torção no tornozelo direito, mas a recuperação demorou um pouco mais do que o esperado e a expectativa é que ele consiga participar das atividades normalmente no começo da semana. Entretanto, as chances dele atuar na quinta-feira são pequenas.