Alecsandro diz que empate em Curitiba dá confiança ao Palmeiras

Autor do terceiro gol do Palmeiras no empate por 3 a 3 com o Atlético-PR, quarta-feira, na Arena da Baixada, o atacante Alecsandro acredita que o ponto conquistado fora de casa e com o time mostrando muita vontade, principalmente no segundo tempo, faz com que a confiança seja renovada para a reta final da temporada.

"Voltamos do intervalo com outra postura, viramos o placar e fizemos um bom segundo tempo jogando fora de casa e com um jogador a menos. Temos de valorizar nossa partida, fomos aguerridos, jogamos com o coração e mostramos que palmeirense nunca desiste. O jogo de ontem (quarta), apesar do empate, nos dará muita confiança para o restante da temporada", disse o atacante, em entrevista ao site oficial do clube.

O atacante, que marcou o segundo gol com a camisa alviverde, ressaltou a importância do time ter ido para Atibaia. "Foi importante. Conversamos entre nós, olhamos um para a cara do outro e traçamos metas. Sem contar que treinamos bastante, corrigimos erros e tenho certeza de que isso refletirá em campo."

O jogador, assim como o zagueiro Leandro Almeida e o volante Thiago Santos, não pode atuar na decisão da Copa do Brasil por já ter atuado em outros clube durante a competição. O jeito, então, será o atacante ficar na torcida pelos companheiros.

"Não poderei estar em campo contra o Santos, mas estarei na torcida e a confiança nos meus companheiros é extrema. Só nós sabemos o que passamos na temporada e faremos de tudo para levantar este título. Mas, antes de pensar no Santos, estamos focados no duelo de sábado, pelo Brasileiro", concluiu.