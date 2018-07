Alecsandro diz que Palmeiras usa Paulista para treinar para Libertadores

O atacante Alecsandro, do Palmeiras, minimizou na madrugada desta quinta-feira a importância da derrota para o Corinthians por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista, na arena da rival. Para o jogador, o Estadual não tem tanta relevância porque o clube utiliza a competição para se preparar para a Copa Libertadores. A estreia do time no torneio continental é no próximo mês.

"Tanto a diretoria, quanto nós, jogadores, sabemos que dói e tem que doer mesmo a derrota para um rival. Mas sabemos que temos outros jogos agora no Campeonato Paulista. E no Campeonato Paulista, não tem como esconder, nós vamos treinar para jogar a Libertadores", disse Alecsandro na saída do vestiário. O atacante entrou no clássico já no segundo tempo, na vaga de Willian.

Campeão da Libertadores por Inter e Atlético-MG, Alecsandro relembrou que o torneio merece atenção do Palmeiras e, por isso, o clube não pode se abalar pela derrota no clássico. "O planejamento do Palmeiras não é para um jogo, para um clássico. É um planejamento de mais de 80 partidas no ano, que envolve o nosso principal campeonato, que é a Libertadores. Antes do jogo nós falamos a competição do Corinthians era essa, porque eles não jogam a Libertadores. Então com certeza eles entrariam com muita vontade de ganhar da gente", explicou.

O atacante lamentou a falta de poderio ofensivo do Palmeiras para ganhar a partida, mesmo com um a mais em campo, pois o volante Gabriel foi expulso. "A postura deles foi totalmente de se defender para não tomar o gol. Nós ficamos um pouco devagar nessa transição de querer atacar um pouco mais", explicou Alecsandro.