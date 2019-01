Alecsandro marca e São Bento estreia com empate contra o Botafogo no Paulistão

Botafogo e São Bento ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), na estreia das duas equipes no Campeonato Paulista. Jogando em casa, o clube tricolor criou as melhores chances e chegou a acertar a trave duas vezes, mas não conseguiu buscar o gol da vitória no final.

A equipe de Ribeirão Preto tem um ponto no Grupo D, que conta com São Paulo, Oeste e Ituano; enquanto que o São Bento, com um ponto, compõe o Grupo B junto com Novorizontino, Guarani e Palmeiras.

O primeiro tempo foi equilibrado, com o Botafogo tomando a iniciativa do jogo, mas sem conseguir acionar o centroavante Rafael Costa. O São Bento contava com a experiência do goleiro Renan, com passagens por Internacional e Goiás. Ele mostrou segurança quando foi exigido, especialmente na saída do gol para cortar cruzamentos.

No ataque, o estreante Alecsandro, ex-centroavante de equipes como Cruzeiro, Palmeiras, Internacional, Flamengo e Atlético-MG, era a esperança de gols dos visitantes, mas também esteve muito isolado até o intervalo.

Na segunda etapa, no entanto, tudo mudou e os dois times passaram a adotar uma postura mais ofensiva. Logo aos quatro minutos, Leonan cruzou na medida para Rafael Costa, de cabeça, abrir o placar para o Botafogo.

Apenas cinco minutos mais tarde, o São Bento respondeu na mesma moeda. Maranhão cobrou escanteio da esquerda e Alecsandro completou de cabeça, marcando o seu primeiro gol com a camisa do clube de Sorocaba (SP).

Os cruzamentos seguiam sendo as jogadas de maior perigo e, aos 18 minutos, Leonan levantou novamente e o zagueiro Plínio acertou a trave. Em lance semelhante, 20 minutos mais tarde, Ednei também levou a melhor sobre a defesa do São Bento e cabeceou no poste.

Apesar da pressão do time da casa, o São Bento se defendeu bem e conseguiu segurar o empate até o apito final, conquistando o primeiro ponto no Paulistão de 2019.

Os dois times terão confrontos complicados na segunda rodada, contra alguns dos favoritos ao título. Nesta quarta-feira, o Botafogo vai ao estádio Allianz Parque, em São Paulo, para enfrentar o Palmeiras. Na quinta, o São Bento recebe o Santos no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 x 1 SÃO BENTO

BOTAFOGO - Rodrigo Viana; Lucas Mendes (Maicon Silva), Ednei, Plínio e Pará; Leonan (Jean Silva), Willian Oliveira, Diones e Renan Oliveira; Pimentinha e Rafael Costa (Bruno Moraes). Técnico: Léo Condé.

SÃO BENTO - Renan; Éverton Silva, Ewerton Páscoa, Diego Ivo e Marcelo Cordeiro; Paulinho, Fábio Bahia, João Paulo e Alex Maranhão (Joãozinho); Henan (Edson Ratinho) e Alecsandro (Mazola). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Rafael Costa, aos 4, e Alecsandro, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian Oliveira (Botafogo); Diego Ivo e Alecsandro (São Bento).

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

RENDA - R$ 72.480,00.

PÚBLICO - 7.589 pagantes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).