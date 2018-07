Alecsandro promete gol de cabeça ao filho no Flamengo

Artilheiro do Flamengo em 2014, Alecsandro teve a sua temporada encerrada precocemente por causa de um grande susto. O atacante se chocou com o zagueiro Cléber, do América de Natal, em 15 de outubro, o que provocou fratura na órbita superior do olho direito. O jogador, porém, garante que não restou nenhum trauma e revelou que prometeu ao seu filho marcar logo um gol de cabeça.

"Foi um susto muito grande, que fui superando no dia a dia. Foi difícil ficar fora do final da temporada. Agora, quero fazer um gol de cabeça para o meu filho, que perguntou se ia ter que parar e me deu vontade de voltar", afirmou Alecsandro, que participa da pré-temporada do Flamengo em Atibaia.

Para 2015, o técnico Vanderlei Luxemburgo já testou uma formação do Flamengo sem centroavante, apostando na velocidade de Everton, Gabriel e Marcelo Cirino. Em busca de espaço, Alecsandro destaca que não precisa atuar como um centroavante fixo, ainda mais que já jogou mais fora da grande área em outros clubes.